ПВО сбила три Искандера и беспилотник россиян в Днепропетровской области — Воздушные силы

16 сентября, 15:26
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ВСУ ликвидировали российские ракеты Искандер-К приблизительно в 14:00 (Фото:Повітряне командування Схід/Facebook)

ВСУ ликвидировали российские ракеты Искандер-К приблизительно в 14:00 (Фото:Повітряне командування Схід/Facebook)

Противовоздушная оборона Украины в пятницу, 16 сентября, уничтожили три крылатые ракеты Искандер-К и беспилотник оккупантов в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

ВСУ ликвидировали российские ракеты Искандер-К приблизительно в 14:00, говорится в сообщении. Также украинские силы сбили один БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Видео дня

В Facebook Воздушное командование уточнило, что ракеты были нацелены на три района Днепропетровской области.

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/400639775580595

Ранее приблизительно в 14:00 сообщалось, что оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля российские оккупанты выпустили по Украине более 3800 ракет.

https://www.youtube.com/embed/UvBnSeIZD5M
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Беспилотник Днепропетровская область ПВО Искандер

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