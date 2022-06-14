Оккупанты из Ураганов обстреляли Днепропетровскую область
Две громады Днепропетровской области попали под обстрел из Ураганов (Фото:Николай Лукашук/facebook.com)
В ночь на 14 июня российские оккупанты вели огонь по территории Днепропетровской области.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, под обстрелы попали Криворожский и Синельниковский районы.
Агрессоры ударили по Апостоловской и Покровской громадах из РСЗО Ураган. Предварительно, местные жители не пострадали.
В Покровской громаде повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники — обследуют территорию.
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