Оккупанты из Ураганов обстреляли Днепропетровскую область

14 июня, 09:02
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Две громады Днепропетровской области попали под обстрел из Ураганов (Фото:Николай Лукашук/facebook.com)

Две громады Днепропетровской области попали под обстрел из Ураганов (Фото:Николай Лукашук/facebook.com)

В ночь на 14 июня российские оккупанты вели огонь по территории Днепропетровской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, под обстрелы попали Криворожский и Синельниковский районы.

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Агрессоры ударили по Апостоловской и Покровской громадах из РСЗО Ураган. Предварительно, местные жители не пострадали.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/g7yfQoRjnOs

В Покровской громаде повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники — обследуют территорию.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Днепропетровская область РСЗО Ураган Война России против Украины

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