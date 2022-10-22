Били из РСЗО и тяжелой артиллерии. Оккупанты за ночь обстреляли две громады Днепропетровской области 22 октября, 08:18 Оккупанты накрыли огнем две громады Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на субботу, 22 октября, оккупанты накрыли огнем две громады Днепропетровской области — Марганецкую и Никопольскую. Почти тысяча семей осталась без света.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко в Telegram.

«Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Накрыли огнем две местные громады. Предварительно людей не задело», — написал он.

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Отмечается, что больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе уничтожено более 20 домов и несколько газопроводов.

Кроме того, оборваны линии электропередач, в результате чего почти тысяча семей осталась без света. Энергетики уже чинят сети.

Ночь на пятницу, 21 октября, в Днепропетровской области прошла без атак российских оккупантов по региону и без воздушных тревог. Это произошло впервые за 3,5 месяца.