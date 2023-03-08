Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район, среди пострадавших дети — Днепропетровская ОВА 8 марта, 22:20 Последствия российских обстрелов (Фото:Сергій Лисак/Telegram)

Российские оккупанты в среду, 8 марта, из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район. В результате пострадали шесть человек, среди которых 11-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак в Telegram.

«Сегодня Никопольский район пострадал от вражеских обстрелов из тяжелой артиллерии и Градов. Россияне направили их на Марганецкую, Красногригорьевскую общины и Никополь. Пострадали шесть человек, из них двое — дети», — пишет Лисак.

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Фото: Сергій Лисак/Telegram

Глава ОВА уточнил, что все пострадавшие — это жители Никополя.

«Это 11-летняя девочка и 10-летний мальчик. А еще три женщины и один мужчина. Им от 40 до 74 лет. Все в состоянии средней тяжести», — добавил он.

Фото: Сергій Лисак/Telegram

По его данным, в городе были повреждены 24 частных дома, а один из них загорелся. В остальных общинах, которые попали под российский огонь, обошлось без пострадавших.