Ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область 8 января, 09:02 Россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область (архивное фото) (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В ночь на воскресенье, 8 января, российские оккупанты обстреляли две общины на Днепропетровщине.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



Оккупанты дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину. Ударили по Красногригорьевской и Мировской общинах. В общей сложности туда прилетели с полутора десятка снарядов.

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Сообщается, что люди не пострадали.

Последствия обстрелов выясняются.

В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности, но обошлась без чрезвычайных ситуаций.