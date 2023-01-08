Ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область

8 января, 09:02
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Россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область (архивное фото) (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

Россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область (архивное фото) (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В ночь на воскресенье, 8 января, российские оккупанты обстреляли две общины на Днепропетровщине.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Оккупанты дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину. Ударили по Красногригорьевской и Мировской общинах. В общей сложности туда прилетели с полутора десятка снарядов.

Видео дня

Сообщается, что люди не пострадали.

Последствия обстрелов выясняются.

В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности, но обошлась без чрезвычайных ситуаций.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Днепропетровская область Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

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