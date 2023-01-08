Ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область
Россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область (архивное фото) (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)
В ночь на воскресенье, 8 января, российские оккупанты обстреляли две общины на Днепропетровщине.
Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Оккупанты дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину. Ударили по Красногригорьевской и Мировской общинах. В общей сложности туда прилетели с полутора десятка снарядов.
Сообщается, что люди не пострадали.
Последствия обстрелов выясняются.
В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности, но обошлась без чрезвычайных ситуаций.