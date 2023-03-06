Жителей Днепропетровщины призвали в течение 10 дней вернуть оружие, выданное в начале вторжения — ОВА 6 марта, 15:24 Жителей Днепропетровщины просят вернуть оружие, выданное в начале вторжения (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

Власти Днепропетровской области требуют от гражданских в 10-дневный срок вернуть оружие, выданное в начале полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак после совещания со стражами порядка.

Как объяснил Лысак, в начале полномасштабного вторжения гражданским лицам было выдано оружие для защиты своих семей и домов.

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"Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть людей вернула оружие. Остальные оставили "на руках". Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке", — подчеркнул председатель ОВА.