Российские оккупанты не прекращают попытки зайти на территорию Днепропетровской области . Боевые действия приблизились к ее админгранице.

Об этом заявил спикер ОСГВ Хортица Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

Трегубов напомнил, что россияне уже в течение трех недель заявляют о том, что они якобы зашли на территорию Днепропетровской области. Они даже снимают фейковые видео по этому поводу.

«По состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области он (враг — ред.) не находится. Хотя бои плотно приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся возле административной границы», — добавил он.

По словам спикера ОСГВ Хортица, речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самой админгранице или за ней, нет.

Также Трегубов отметил, что диверсанты в теории могут заходить на территорию Днепропетровской области. Но, как добавил спикер, так же в теории они могут заходить и на территорию Волынской области из Беларуси.

12 июля Институт изучения войны сообщил, что войска страны-агрессора России не смогут захватить всю Донецкую область до конца 2025 года, а возможный заход оккупантов на территорию Днепропетровской области усугубит существующие проблемы в армии РФ.