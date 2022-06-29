Никто не пострадал. Оккупанты вновь обстреляли ракетами окраины Днепра — облсовет

29 июня, 22:34
Спасатели оперативно потушили пожар, возникший в результате прилета ракеты (Фото:ГСЧС)

Спасатели оперативно потушили пожар, возникший в результате прилета ракеты (Фото:ГСЧС)

Оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Днепра. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

«Сегодня по Днепру снова был нанесен ракетный удар — оккупанты попали по окраине города. К счастью, никто не пострадал», — написал он в Telegram.

Лукашук отметил, что спасатели оперативно потушили пожар, возникший в результате прилета ракеты.

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По его данным, звуки взрывов слышали также в Синельниковском районе, а прилеты произошли на территории Запорожской области.

Он добавил, что в Криворожском районе оккупанты обстреляли приграничные территории Апостоловской, Зеленодольской и Широковской громад, обошлось без жертв и без разрушений.

8 июня, оккупанты обстреляли ракетами здание СТО и промышленное предприятие в Днепре. Сообщалось о семи пострадавших и двух погибших.

https://www.youtube.com/embed/UZ6NBxaLkKE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Город Днепр Николай Лукашук

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