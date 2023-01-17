Российский ракетный удар по Днепру: Зеленский провел совещание 17 января, 19:23 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 17 января, заслушал доклады и провел совещание по поводу дома в Днепре, куда попала российская ракета.

В своем Telegram-канале он заявил, что в разрушенном доме проживало около 1700 человек. Кроме этого было повреждено 230 квартир, а полностью разрушено — 72.

«Поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшим, чтобы люди как можно скорее начали отстраивать жизнь после этой трагедии», — сказал Зеленский.

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Он отметил, что уже начаты следственные действия по выяснению всех обстоятельств трагедии. Президент пообещал, что будут установлены личности всех причастных к российскому преступлению против мирных людей Украины.

«Мы обязательно найдем всех, кто вызвал этот террор. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будет найден и привлечен к ответственности», — подчеркнул он.

17 января глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что В результате российского ракетного удара по дому в Днепре погибли 45 человек, среди которых шесть детей.

14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета ударила по жилому дому в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Разрушены более 200 квартир, жителей дома отселили.

По данным главы Нацполиции Игоря Клименко, без вести пропавшими остаются 20 человек. Пятеро детей остались сиротами. Над тремя из них оформляют опекунство родственники.



В Воздушных силах Украины сообщили, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет никаких средств.

Эта ракета, по данным британской разведки, отличается низкой точностью при использовании против наземных целей, особенно в условиях города.



Служба безопасности Украины установила российских оккупантов, причастных к ракетному удару по дому в Днепре, и опубликовала список подозреваемых военнослужащих страны-террориста РФ.