Предварительно 1 человек погиб. Днепр подвергся авиаударам
В местах нанесенных ударов работают спасатели ГСЧС (Фото:ГСЧС Днепропетровщины)
Во второй раз после полномасштабного вторжения России в Украину в Днепре прозвучали взрывы.
Как сообщает советник главы МВД Антон Геращенко, предварительно 1 человек погиб.
В Новокодацком районе города произошло три авиаудара.
Взрывы имели место вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, а также двухэтажной обувной фабрики, которая загорелась.
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