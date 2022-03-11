Предварительно 1 человек погиб. Днепр подвергся авиаударам 11 марта, 06:47 Цей матеріал також доступний українською В местах нанесенных ударов работают спасатели ГСЧС (Фото:ГСЧС Днепропетровщины)

Во второй раз после полномасштабного вторжения России в Украину в Днепре прозвучали взрывы.

Как сообщает советник главы МВД Антон Геращенко, предварительно 1 человек погиб.



В Новокодацком районе города произошло три авиаудара.

Взрывы имели место вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, а также двухэтажной обувной фабрики, которая загорелась.

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