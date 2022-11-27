Субботний удар РФ по Днепру: из-под завалов достали тело погибшего — ОВА 27 ноября, 12:31 Последствия российского ракетного удара по Днепру, 26 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

В результате ракетного удара войск РФ по Днепру 26 ноября погиб один человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Спасатели достали тело из-под завалов разрушенных складов в воскресенье, 27 ноября.



Накануне Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены как минимум семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице.



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На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.