Субботний удар РФ по Днепру: из-под завалов достали тело погибшего — ОВА

27 ноября, 12:31
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Последствия российского ракетного удара по Днепру, 26 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Последствия российского ракетного удара по Днепру, 26 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

В результате ракетного удара войск РФ по Днепру 26 ноября погиб один человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Спасатели достали тело из-под завалов разрушенных складов в воскресенье, 27 ноября.

Накануне Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены как минимум семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице.

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На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Город Днепр Валентин Резниченко Война России против Украины

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