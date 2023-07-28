Четыре мужчины и одна женщина. Глава МВД Украины сообщил о пяти травмированных после атаки российскими оккупантами города Днепр 28 июля, 22:39 Глава МВД Игорь Клименко сообщил о пяти травмированных людях, которые пострадали от ракетной атаки, которую совершили российские оккупанты в пятницу, 28 июля. (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате обстрела города Днепр, который совершили российские террористы в пятницу, 28 июля, травмированы пять человек — четыре мужчины и одна женщина.

Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале главы МВД.

«Подтверждено 5 травмированных лиц в результате российского удара по многоэтажке в Днепре», — сообщил министр.

Видео дня

По его словам, пострадавшими являются четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка.

«Всем оказана медицинская помощь без госпитализации», — заявил Клименко.

По словам главы МВД, поквартирный обход завершен и сейчас происходит фиксация преступления.

«Все преступления фиксируем. Не простим России ни одного», — резюмировал глава МВД Украины.

В пятницу, 28 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела пострадала многоэтажка и здание СБУ.



Ранее глава МВД Клименко сообщил, что по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека.