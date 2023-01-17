Число погибших возросло до 44. В Днепре из-под завалов многоэтажки достали тело еще одного ребенка

17 января, 10:11
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Поисково-спасательная операция в Днепре продолжается уже более 60 часов (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Поисково-спасательная операция в Днепре продолжается уже более 60 часов (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Днепре из-под завалов уничтоженной россиянами многоэтажки утром во вторник, 17 января, достали тело еще одного ребенка.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тело погибшего ребенка обнаружили в 09:46 на четвертом этаже дома.

По состоянию на 11:00 известно уже о 44 погибших, сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.

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По последним погибли четыре ребенка; травмировались 79 человек (в том числе 16 детей), спасли 39 жителей многоэтажки (в частности, шестеро детей).

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14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета попала по жилому дому в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Поисково-спасательная операция длится уже более 60 часов. Разобрали уже 90% руин жилого дома. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что ищут еще 25 человек.

https://www.youtube.com/embed/_lfSZ79QNlo
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крылатая ракета Ребенок Город Днепр Многоэтажка Война России против Украины

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