Число погибших возросло до 44. В Днепре из-под завалов многоэтажки достали тело еще одного ребенка 17 января, 10:11 Поисково-спасательная операция в Днепре продолжается уже более 60 часов (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Днепре из-под завалов уничтоженной россиянами многоэтажки утром во вторник, 17 января, достали тело еще одного ребенка.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тело погибшего ребенка обнаружили в 09:46 на четвертом этаже дома.

По состоянию на 11:00 известно уже о 44 погибших, сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.

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По последним погибли четыре ребенка; травмировались 79 человек (в том числе 16 детей), спасли 39 жителей многоэтажки (в частности, шестеро детей).

14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета попала по жилому дому в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Поисково-спасательная операция длится уже более 60 часов. Разобрали уже 90% руин жилого дома. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что ищут еще 25 человек.