Количество погибших при ударе РФ по многоэтажке в Днепре возросло до 46 человек
Последствия ракетного удара РФ по Днепру (Фото:Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram)
Количество погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре возросло до 46. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram в четверг, 19 января.
Резниченко рассказал, что 11 человек еще не опознаны, столько же считаются пропавшими без вести.
«80 человек ранены. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка», — добавил он.
Мэр Днепра Борис Филатов ранее предположил, что количество погибших может превышать 50.
14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета ударила по жилому дому в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Повреждены по меньшей мере 230 квартир, полностью разрушены — 72.
В Воздушных силах Украины сообщили, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет средств.
Служба безопасности Украины установила российских оккупантов, причастных к ракетному удару по дому в Днепре.