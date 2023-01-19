Количество погибших при ударе РФ по многоэтажке в Днепре возросло до 46 человек

19 января, 16:16
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Последствия ракетного удара РФ по Днепру (Фото:Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram)

Последствия ракетного удара РФ по Днепру (Фото:Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram)

Количество погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре возросло до 46. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram в четверг, 19 января.

Резниченко рассказал, что 11 человек еще не опознаны, столько же считаются пропавшими без вести.

«80 человек ранены. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка», — добавил он.

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Мэр Днепра Борис Филатов ранее предположил, что количество погибших может превышать 50.

14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета ударила по жилому дому в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Повреждены по меньшей мере 230 квартир, полностью разрушены — 72.

В Воздушных силах Украины сообщили, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет средств.

Служба безопасности Украины установила российских оккупантов, причастных к ракетному удару по дому в Днепре.

https://www.youtube.com/embed/Ibj0mYYv7nU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Город Днепр Валентин Резниченко Война России против Украины Ракетный удар

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