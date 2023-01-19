Количество погибших при ударе РФ по многоэтажке в Днепре возросло до 46 человек 19 января, 16:16 Последствия ракетного удара РФ по Днепру (Фото:Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram)

Количество погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре возросло до 46. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram в четверг, 19 января.

Резниченко рассказал, что 11 человек еще не опознаны, столько же считаются пропавшими без вести.



«80 человек ранены. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка», — добавил он.

Видео дня

Мэр Днепра Борис Филатов ранее предположил, что количество погибших может превышать 50.



14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета ударила по жилому дому в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Повреждены по меньшей мере 230 квартир, полностью разрушены — 72.

В Воздушных силах Украины сообщили, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет средств.

Служба безопасности Украины установила российских оккупантов, причастных к ракетному удару по дому в Днепре.

