Смертельная стрельба в Днепре: женщине, которая сопротивлялась полицейским, объявили подозрение 12 сентября, 12:05 Место стрельбы в Днепре (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)

Во вторник, 12 сентября, полиция Днепра сообщила о подозрении 23-летней женщине за сопротивление полицейскому, речь идет о резонансном деле с мужчиной, которого застрелили 29 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

Фигурантке вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.).

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Женщине грозит штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

Также в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные мероприятия для установления всех обстоятельств правонарушения. По результатам возможна дополнительная квалификация.

Следственные мероприятия проводятся под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Стрельба в Днепре — что известно

29 августа Национальная полиция Украины подтвердила, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.

По предварительным данным, правоохранители хотели остановить его из-за нарушения правил дорожного движения. Однако мужчина вел себя агрессивно, а перед остановкой, судя по записям с камер наблюдения, поменялся местами с пассажиркой.

Мужчина и его спутница отказывались выполнять требования полицейских, началась драка, во время которой патрульный применил табельное оружие.

Полицейского задержали. Его подозревают в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. В Департаменте патрульной полиции пообещали провести служебное расследование.