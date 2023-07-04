Языковой скандал в одной из школ Днепра: учительницу, которая разговаривала на уроке по-русски, оштрафовали — омбудсмен 4 июля, 11:37 Тарас Креминь (Фото:www.facebook.com/govuamova?locale=uk_UA)

Языковой омбудсмен Тарас Креминь принял решение наложить административный штраф на учительницу математики одной из школ Днепра, которая во время онлайн-урока разговаривала на русском языке.

По его словам, по результатам государственного контроля подтвержден факт нарушения: учительница математики коммунального учебного заведения в Днепре применяла негосударственный язык, чем нарушила языковое законодательство.

Видео дня

Штраф составляет 3 400 гривен.

«Надеюсь, что этот случай станет очередным напоминанием гражданам Украины, которые осуществляют профессиональные функции в различных сферах, в частности образовании, торговле, транспорте, о том, что необходимо обязательно соблюдать языковой закон», — сказал он Радио Свобода.

Кремень добавил, что он, как уполномоченный по защите государственного языка всегда будет стоять на стороне языковых прав граждан Украины, которые в условиях войны требуют уважительного отношения к себе и к своим языковым правам.

В апреле в одной из школ Днепра произошел языковой скандал. Учительница общалась с учениками на русском языке — мать ученицы сделала ей замечание. После этого, по словам женщины, ее ребенка начали травить одноклассники, а ее саму — удалили из родительского чата. Мать пожаловалась директору школы и в несколько инстанций.