Удары по СТО и железной дороге. Россия выпустила шесть ракет Калибр по Днепру, четыре сбили, под завалами ищут людей
По данным Командования воздушных сил ВСУ, Днепр атаковали ракетами Калибр (Фото:Allocer/en.wikipedia.org)
Вечером 28 июня Россия выпустила по Днепру шесть ракет, четыре из которых удалось сбить. Остальные две повредили СТО и железную дорогу.
Первым о ракетных ударах сообщил в своем Telegram-канале мэр Днепра Борис Филатов.
Он призвал не выходить из укрытий и не поститься фото и видео последствий ударов.
В то же время в Суспільном сообщили, что в городе слышны взрывы и объявлена воздушная тревога.
Чуть позже Филатов сообщил на своей странице в Facebook, что ракета попала в СТО Автодизель — «лучшее СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили».
Он подчеркнул, что в месте попадания ракеты не было военных, оружия или военной техники, а под завалами находятся мирные люди.
«Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами. Спасатели тушат пожар», — написал Филатов.
Тем временем, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил в своем Telegram-канале, что враг выпустил по Днепропетровщине шесть ракет, три из которых сбили над Синельниковским районом Днепра. По его словам, масштабы разрушений в этом районе выясняются.
«В Днепре из-за „прилетов“ разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей», — написал Резниченко.
Командование Воздушных Сил ВСУ в своем Telegram-канале сообщило, что шесть ракет Калибр по Днепру были выпущены из акватории Черного моря около 17:30.
«Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Восток ВС ВСУ сбили четыре ракеты врага», — заявили в командовании Воздушных сил.
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