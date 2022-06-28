Удары по СТО и железной дороге. Россия выпустила шесть ракет Калибр по Днепру, четыре сбили, под завалами ищут людей 28 июня, 19:17 По данным Командования воздушных сил ВСУ, Днепр атаковали ракетами Калибр (Фото:Allocer/en.wikipedia.org)

Вечером 28 июня Россия выпустила по Днепру шесть ракет, четыре из которых удалось сбить. Остальные две повредили СТО и железную дорогу.

Первым о ракетных ударах сообщил в своем Telegram-канале мэр Днепра Борис Филатов.

Он призвал не выходить из укрытий и не поститься фото и видео последствий ударов.

В то же время в Суспільном сообщили, что в городе слышны взрывы и объявлена воздушная тревога.

Видео дня

Чуть позже Филатов сообщил на своей странице в Facebook, что ракета попала в СТО Автодизель — «лучшее СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили».

Он подчеркнул, что в месте попадания ракеты не было военных, оружия или военной техники, а под завалами находятся мирные люди.



«Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами. Спасатели тушат пожар», — написал Филатов.



Тем временем, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил в своем Telegram-канале, что враг выпустил по Днепропетровщине шесть ракет, три из которых сбили над Синельниковским районом Днепра. По его словам, масштабы разрушений в этом районе выясняются.

«В Днепре из-за „прилетов“ разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей», — написал Резниченко.

Командование Воздушных Сил ВСУ в своем Telegram-канале сообщило, что шесть ракет Калибр по Днепру были выпущены из акватории Черного моря около 17:30.

«Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Восток ВС ВСУ сбили четыре ракеты врага», — заявили в командовании Воздушных сил.

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