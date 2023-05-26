Россияне ночью массированно атаковали Днепр и область: начались пожары, повреждены дома 26 мая, 07:44 Последствия ночной российской атаки на Днепропетровскую область 26 мая (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровскую область в ночь на пятницу, 26 мая. Есть пострадавший.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По предварительным данным, военные из воздушного командования Восток за ночь сбили над регионом пять крылатых ракет и шесть иранских дронов-камикадзе Shahed.

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В результате атаки в Днепре загорелось частное домовладении — повреждены два дома и автомобиль. Также огонь охватил два частных предприятия. Оба пожара уже потушили.

«Изувеченная заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь — будет лечиться дома», — рассказал Лысак.

Кроме этого, армия РФ нанесла серьезные разрушения транспортному предприятию. Кругом обследуют территории, информацию уточняют.

В Никопольском районе оккупанты обстреляли из беспилотников Марганецкую общину. Пострадавших нет. Глава ОВА показал последствия ночной атаки на Днепропетровскую область.



Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на 26 мая в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Над столицей, предварительно, уничтожили все воздушные цели — вероятно, крылатые ракеты типа Х-101/555. В Оболонском районе обломки упали на ТРЦ, в Шевченковском — на частный дом.

