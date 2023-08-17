Россия ударила ракетами по Днепропетровской области. Без света были 10 тысяч человек

17 августа, 07:40
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Запуск ракеты (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Запуск ракеты (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Российские оккупанты под утро четверга, 17 августа, атаковали Днепропетровскую область ракетами. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, громко было в Новомосковском районе. В двух населенных пунктах без света остались 10 тысяч человек.

«Специалисты проблему уже устранили, дома подключили. Другие последствия атаки сейчас уточняются», — рассказал Лысак.

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16 августа Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed — силы противовоздушной обороны сбили 13. Оккупанты ударили по Одесской области, попав по порту на Дунае. Пострадали ангары с зерном.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Война России против Украины

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