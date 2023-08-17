Россия ударила ракетами по Днепропетровской области. Без света были 10 тысяч человек
Запуск ракеты (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)
Российские оккупанты под утро четверга, 17 августа, атаковали Днепропетровскую область ракетами. Пострадавших нет.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
По его словам, громко было в Новомосковском районе. В двух населенных пунктах без света остались 10 тысяч человек.
«Специалисты проблему уже устранили, дома подключили. Другие последствия атаки сейчас уточняются», — рассказал Лысак.
16 августа Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed — силы противовоздушной обороны сбили 13. Оккупанты ударили по Одесской области, попав по порту на Дунае. Пострадали ангары с зерном.