Днепр. Власти показали последствия удара РФ: погибли женщина с двухлетним ребенком, еще четыре человека пострадали 28 апреля, 10:51 Российские оккупанты атаковали утром 28 апреля частный дом в Днепре (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В результате массированной ракетной атаки России в пятницу утром, 28 апреля, в Днепре погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

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Россияне разрушили в Днепре частный дом, а также здание частного предприятия. В последнем начался пожар, который потушили. Также загорелась строительная база: пламя охватило 400 кв. метров, его удалось локализовать.

Фото: СергейЛысак/Telegram

Фото: СергейЛысак/Telegram

«Пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, от пережитого будет оправляться дома», — заявил Лысак.

Фото: СергейЛысак/Telegram

Фото: СергейЛысак/Telegram

Фото: СергейЛысак/Telegram

Всего над регионом военные воздушного командования Восток уничтожили семь российских крылатых ракет. Также ночью оккупанты обстреляли Красногригорьевскую общину Никопольского района.