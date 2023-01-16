Удар по многоэтажке в Днепре. Ракеты Х-22 использует только одно российское подразделение — генпрокурор 16 января, 18:15 Спасатели работают на месте ракетного удара россиян по жилому дому в Днепре, 16 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Правоохранителям достоверно известно, кто именно отдал приказ российским оккупантам нанести удар по жилому дому в Днепре, в результате которого погибли 40 человек.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин во время брифинга в Днепре в понедельник, 16 января.

«Хочу от Офиса генерального прокурора, от всей правоохранительной системы сказать, что мы найдем каждого, кто причастен к этому страшному преступному событию… Нам достоверно известно, кто именно отдавал приказ об уничтожении этого жилого дома», — сказал он.

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Генпрокурор заявил, что ракета, которой оккупанты ударили по многоэтажке [Х-22], также использовалась россиянами при ударах по ТЦ Амстор в Кременчуге, жилому дому в Сергеевке Одесской области. На этой неделе правоохранители, возможно, объединят все уголовные дела, связанные с гибелью людей и разрушением оккупантами гражданских объектов из-за применения этого оружия.

Костин добавил, что ракета является практически гиперзвуковой и ее очень тяжело отследить. Он также напомнил, что, как и в Сергеевке и в Кременчуге, рядом с местом удара в Днепре нет ни одного военного объекта, а город находится далеко от линии фронта.

«Страна-агрессор принципиально уничтожает украинский народ… В российской армии время от времени меняют руководство, но именно это подразделение ВКС, этот полк дальней авиации управляется теми же руководителями. То, что они сделали в Сергеевке, Кременчуге, других городах — все это, наверное, полностью поддерживается высшим военно-политическим командованием страны-агрессора», — подчеркнул он.

Позже в эфире телемарафона Костин сообщил, что такой тип ракет использует только одно подразделение ВКС РФ — 52-й авиационный бомбаридровочный полк.

В СБУ 16 января сообщили, что установили российских оккупантов, причастных к ракетному удару по многоэтажному дому в Днепре 14 января. Среди них командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка полковник Олег Тимошин.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре утром 14 января. По состоянию на понедельник, 16 января, погибли 40 человек, среди них трое детей. 75 человек пострадали, в том числе 14 детей. По данным СБУ, в здании полностью разрушено 72 квартиры, 236 — повреждены, также уничтожено 25 машин.

