Ракетный удар россиян по многоэтажке в Днепре: количество погибших возросло до 36, среди них двое детей

16 января, 11:13
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Число погибших в Днепре возросло до 35 человек (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Число погибших в Днепре возросло до 35 человек (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

По стоянию на 10:30 понедельника, 16 января, количество погибших в результате ракетного обстрела российскими оккупантами многоэтажного дома в Днепре возросло до 36 человек. Среди них — двое детей.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

Травмированы 75 человек, в том числе 15 детей.

Cпасены 39 человек, включая шестерых детей.

Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

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Утром глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал о 35 погибших. Он заявлял, что судьба еще 35 жильцов дома неизвестна.

https://www.youtube.com/watch?v=50CQ5j8zMd4

Российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре утром 14 января.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

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