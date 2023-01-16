Ракетный удар россиян по многоэтажке в Днепре: количество погибших возросло до 36, среди них двое детей 16 января, 11:13 Число погибших в Днепре возросло до 35 человек (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

По стоянию на 10:30 понедельника, 16 января, количество погибших в результате ракетного обстрела российскими оккупантами многоэтажного дома в Днепре возросло до 36 человек. Среди них — двое детей.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

Травмированы 75 человек, в том числе 15 детей.

Cпасены 39 человек, включая шестерых детей.

Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

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Утром глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал о 35 погибших. Он заявлял, что судьба еще 35 жильцов дома неизвестна.

Российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре утром 14 января.