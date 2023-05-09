Ночная атака РФ: в Днепре обломки российской ракеты упали на жилой дом, ранена женщина, повреждены квартиры

9 мая, 09:00
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Квартира в Днепре после атаки РФ (Фото:t.me/dnipro_now)

Квартира в Днепре после атаки РФ (Фото:t.me/dnipro_now)

Во вторник, 9 мая, обломки российской ракеты упали на четырехэтажку в Днепре, ранена 32-летняя женщина, она в больнице.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, ночью военные из воздушного командования Восток сбили все восемь ракет, которые враг направил на область.

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«Обломки российского "металла" упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице», — говорится в сообщении.

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В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир.

Лысак заявил, что на третьем этаже была обнаружена боевая часть ракеты.

«Пока работали взрывотехники, несколько десятков жителей эвакуировали. Опасные обломки уже вывезли, их уничтожат», – добавил он.

Неспокойно было на Никопольщине. По самому Никополю и Марганецкой громаде агрессор бил из тяжелой артиллерии.

Один частный дом уничтожен, еще четыре – повреждены. разрушены хозяйственная постройка и линии электропередач. Люди не пострадали.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что 9 мая силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 23 ракеты из 25.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины Ракетный удар

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