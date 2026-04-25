Россия нанесла новый удар по Днепру, шахед попал в дом, есть погибший и раненые

Дым и пожары в Днепре после российского обстрела, 25 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Serhii Chalyi)

В Днепре в результате повторной российской атаки на город после ночного массированного удара в субботу, 25 апреля, погиб один человек, по меньшей мере семеро ранены.

Об этом сообщает руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, россияне атаковали дроном многоэтажный дом в том же квартале, который обстреляли ночью.

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Фото: Суспільне

Россия уже более 10 часов подряд атакует Днепр шахедами и ракетами. В результате ночного обстрела разрушен четырехэтажный дом, из-под завалов которого извлекли четыре тела погибших, поиски продолжаются. Сообщалось о 27 раненых.

Утром РФ ударила по АЗС в Днепре, горели грузовики.

Мэр Борис Филатов утром сообщил об ударе по городу 10 ракетами и по меньшей мере 84 дронами. Пострадали по меньшей мере 27 домов, два детских сада и амбулаторию, в частности, разбито 1500 окон. Сообщалось, что это одна из самых массовых атак РФ на Днепр с начала войны.