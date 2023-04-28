«Думали, что там безопаснее». Погибшие женщина с ребенком в Днепре специально переехали в частный сектор — ОВА 28 апреля, 15:41 Погибшая в Днепре Ольга и ее двухлетняя дочь (Фото:Сергій Лисак/Telegram)

Погибшие из-за российского ракетного удара по Днепру женщина с ребенком специально переехала в частный сектор ради безопасности.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«Погибшая Ольга из-за войны перебралась в родительский дом. Думала — в частном секторе безопаснее. Надеялась — здесь она убережет от российских палачей своего двухлетнего ребенка. Но… Сейчас здесь пепелище. Их больше нет. Отец и мать погибшей в больнице», — пишет он.

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Фото: Сергій Лисак/Telegram

Фото: Сергій Лисак/Telegram

Лысак добавил, что на параллельной улице приходит в себя от ночного кошмара еще одна семья, которая не пострадала в результате российского обстрела, но обломки разрушили их дом.

Фото: Сергій Лисак/Telegram

«Александра и Наталью в половине пятого разбудила их Бася. На ночь овчарку запустили в дом. Услышав воздушную тревогу, она бросилась к хозяевам. Как могла известить об опасности. Мужчина и женщина в шоке, но цели. Осколки вражеского железа застряли в стене дома», — добавил он.

Фото: Сергій Лисак/Telegram

Глава ОВА напомнил, что для семей погибших мирных жителей предусмотрена финансовая помощь 300 тысяч гривен. По его словам, ее получили уже 98 жителей региона.

О гибели Ольги и ребенка также рассказала ее двоюродная сестра в Instagram.

«Я никогда не думала, что это коснется меня и моей семьи. Сегодня утром раш.ракета убила мою двоюродную сестру и двухлетнюю двоюродную племянницу, дядя и тетя в средней тяжести в больнице, дом не пригоден для жизни», — написала она.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила новую массированную атаку украинских городов. В районе Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА, а в Днепре от ракетного удара погибли женщина и ребенок. Также в Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки, по последним данным, в результате атаки погибли 17 человек.