Вероятно два Искандера. Лысак сообщил, какие ракеты использовали российские оккупанты для обстрела Днепра 28 июля, 23:07 Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что российские террористы обстреляли город Днепр в пятницу, 28 июля, с использованием ракет Искандер (Фото:Сергей Лысак/Днепропетровская ОВА/Telegram)

Глава Днепропетровской ОГА Дмитрий Лысак сообщил, что российские террористы обстреляли город Днепр в пятницу, 28 июля, с использованием двух баллистических ракет Искандер.

Об этом он заявил во время национального телемарафона.

По его словам, примерно в 20:30 в городе Днепр произошли два попадания ракет.

«По предварительным данным, двух Искандеров — один в жилой комплекс, а второй в здание Службы безопасности Украины», — отметил Лысак.

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Лысак также добавил, что в результате обстрела возник пожар, который был локализован.

В пятницу, 28 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела пострадала многоэтажка и здание СБУ.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате ракетного удара по Днепру, который осуществили российские террористы, пострадали пять человек — четыре мужчины и одна женщина.