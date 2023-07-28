Вероятно два Искандера. Лысак сообщил, какие ракеты использовали российские оккупанты для обстрела Днепра
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что российские террористы обстреляли город Днепр в пятницу, 28 июля, с использованием ракет Искандер (Фото:Сергей Лысак/Днепропетровская ОВА/Telegram)
Глава Днепропетровской ОГА Дмитрий Лысак сообщил, что российские террористы обстреляли город Днепр в пятницу, 28 июля, с использованием двух баллистических ракет Искандер.
Об этом он заявил во время национального телемарафона.
По его словам, примерно в 20:30 в городе Днепр произошли два попадания ракет.
«По предварительным данным, двух Искандеров — один в жилой комплекс, а второй в здание Службы безопасности Украины», — отметил Лысак.
Лысак также добавил, что в результате обстрела возник пожар, который был локализован.
В пятницу, 28 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела пострадала многоэтажка и здание СБУ.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате ракетного удара по Днепру, который осуществили российские террористы, пострадали пять человек — четыре мужчины и одна женщина.