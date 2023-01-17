Удар РФ по многоэтажке в Днепре: количество погибших может превышать 50 — Филатов 17 января, 23:01 Мемориал возле дома в Днепре, разрушенного российским ракетным ударом, 16 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Городской голова Днепра Борис Филатов предположил, что количество погибших в результате российского удара по многоэтажному дому может превышать 50 человек. Об этом он сказал в интервью ведущему Василию Голованову.

«От некоторых тел остались просто фрагменты. Порядка 20 человек числятся пропавшими без вести. Если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тела не пропал. Но мне докладывали… что есть такая вероятность, что некоторые люди в прямом смысле слова испарились… По предварительным оценкам, жертв будет больше 50, это 100%», — заявил Филатов.



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Мэр добавил, что из 44 погибших [по состоянию на 17:00 их количество возросло до 45] более 20 не могут идентифицировать. Он также сказал, что для него это личная трагедия, потому что он родился и прожил молодость в этом жилмассиве, там живут его родные.

17 января глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что в результате ракетного удара РФ по дому в Днепре погибли 45 человек, среди которых шесть детей. В Воздушных силах сообщили, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет средств. Повреждены 230 квартир, полностью разрушены — 72.



По данным главы Нацполиции Игоря Клименко, без вести пропавшими считаются 20 человек. Пятеро детей остались сиротами. Над тремя из них оформляют опекунство родственники.



Служба безопасности Украины установила российских оккупантов, причастных к ракетному удару по дому в Днепре.