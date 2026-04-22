Россия утром атаковала шахедами Днепр и Одессу — фото
Последствия российского удара БпЛА по порту Одесской области, 22 апреля 2026 года (Фото: Олег Кипер / Telegram)
Войска страны-агрессора России утром в среду, 22 апреля, атаковали ударными дронами Днепр и Одессу. Пострадавших, по данным местных властей, нет.
По словам главы городской военной администрации Одессы Сергея Лысака, оккупанты ударили по городу двумя волнами шахедов, целились по инфраструктуре. Повреждений в гражданской застройке нет, сообщил Лысак.
Глава ОВА Олег Кипер добавил, что войска РФ массированно атаковали портовую инфраструктуру региона. Есть разрушения объектов, пожары уже ликвидировали.
Обновлено в 09:14. В Днепре после утреннего обстрела повреждены два многоквартирных и частный дома, а также машина, сообщает ОВА.
Руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа также заявил, что в результате атаки утром в областном центре возникли несколько пожаров.
Воздушные силы ВСУ сегодня утром предупреждали об ударных БпЛА курсом на Одессу и Днепр. Суспільне писало о взрывах в обоих городах.
Также сообщалось об ударе по Запорожью, в результате чего погиб один человек, информировала ОВА.