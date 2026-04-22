Последствия российского удара БпЛА по порту Одесской области, 22 апреля 2026 года (Фото: Олег Кипер / Telegram)

Войска страны-агрессора России утром в среду, 22 апреля, атаковали ударными дронами Днепр и Одессу. Пострадавших, по данным местных властей, нет.

По словам главы городской военной администрации Одессы Сергея Лысака, оккупанты ударили по городу двумя волнами шахедов, целились по инфраструктуре. Повреждений в гражданской застройке нет, сообщил Лысак.

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Фото: Олег Кипер / Telegram

Глава ОВА Олег Кипер добавил, что войска РФ массированно атаковали портовую инфраструктуру региона. Есть разрушения объектов, пожары уже ликвидировали.

Обновлено в 09:14. В Днепре после утреннего обстрела повреждены два многоквартирных и частный дома, а также машина, сообщает ОВА.

Фото: Олег Кипер / Telegram

Руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа также заявил, что в результате атаки утром в областном центре возникли несколько пожаров.

Фото: Александр Ганжа / Telegram

Фото: Александр Ганжа / Telegram

Фото: Александр Ганжа / Telegram

Фото: Александр Ганжа / Telegram

Фото: Александр Ганжа / Telegram

Фото: Александр Ганжа / Telegram

Воздушные силы ВСУ сегодня утром предупреждали об ударных БпЛА курсом на Одессу и Днепр. Суспільне писало о взрывах в обоих городах.

Также сообщалось об ударе по Запорожью, в результате чего погиб один человек, информировала ОВА.