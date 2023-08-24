Ракетный удар России по Днепру: семеро раненых, среди поврежденных объектов — дома и админздание 24 августа, 07:39 Последствия российского удара по Днепру 24 августа (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В результате ракетного удара россиян по Днепру в ночь на четверг, 24 августа, пострадали семь человек. Повреждены более десяти объектов, в том числе два жилых дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

От удара оккупантов разрушен транспортный объект. Среди пострадавших — трое мужчин и четыре женщины в возрасте от 32 до 55 лет. У большинства рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Также среди поврежденных объектов банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Изувечены 15 киосков, три автобуса, несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы. Информация уточняется.

Силы противовоздушной обороны смогли сбить одну российскую ракету.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Ночью в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы раздались в Днепре. Накануне Россия атаковала Украину 20 дронами — силы ПВО уничтожили 11.

