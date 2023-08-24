Атака Искандерами и С-300. В Воздушных силах раскрыли детали ночного удара россиян по Днепру 24 августа, 09:06 Последствия российского удара по Днепру в ночь на 24 августа (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты атаковали Днепр в ночь на четверг, 24 августа, различным вооружением из нескольких регионов — как Украины, так и РФ.

Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, россияне совершили атаку из Ростовской области, из района временного оккупированного Токмака Запорожской области и Крыма.

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«Токмак — это ракеты С-300. Обычно оттуда враг наносит удары по этому региону зенитными управляемыми ракетами по земле. Из Ростовской области зафиксированы пуски двух ракет Искандер-М — это баллистика. Из Крыма — крылатая ракета Искандер-К, которую сбили наши силы обороны», — рассказал Игнат.

Ночью Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Ранения получили семь человек, под удар попал транспортный объект. В городе повреждены более десяти объектов, в том числе жилые дома, админздание, гостиница и т.д.