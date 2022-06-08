Российские оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской области

8 июня, 15:00
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Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область (иллюстративное фото) (Фото:Viacheslav Chaus/facebook.com)

Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область (иллюстративное фото) (Фото:Viacheslav Chaus/facebook.com)

Днем в среду, 8 июня, российские оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Пограничники зафиксировали четыре взрыва (предварительно из артиллерии) недалеко от Горска с направления Новые Юрковичи (РФ).

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Потерь среди личного состава и техники нет.

По поводу повреждений инфраструктуры информация уточняется.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по приграничному селу в Шосткинском районе Сумской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Война России против Украины

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