Бывший народный депутат Дмитрий Святаш, заочно приговоренный в Украине к 12 годам заключения за оправдание российской агрессии и мошенничество на сумму 2,2 млрд грн, был задержан при попытке въезда в Швецию. В настоящее время он находится под стражей шведского Миграционного ведомства.

Об этом сообщает расследовательский проект Радио Свобода Схемы и местное издание Expressen.

Святаш приехал в Швецию на концерт американского музыканта Стиви Уандера и, хотя у него есть гражданство России и Украины, при въезде он предъявил украинский паспорт. Его задержала пограничная полиция.

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По словам адвоката Святаша Марка Сафаряна, основанием для отказа во въезде стало решение Польши о запрете Святашу на повторный въезд, внесённое в общую базу данных Шенгенской зоны. Защитник считает это решение политически мотивированным и утверждает, что его подзащитный является одним из самых разыскиваемых в Украине.

В судебном документе адвокат отметил, что Святаш 17 лет был народным депутатом и в свое время входил в рейтинг самых богатых украинцев с состоянием около $200 млн. По словам защитника, после смены власти в Украине против экс-депутата было возбуждено несколько дел, в частности по обвинению в государственной измене и пророссийской деятельности. Он также утверждает, что украинские спецслужбы считали Святаша потенциальным ставленником Кремля на посту главы Харьковской области в случае её оккупации.

Адвокат Святаша считает его содержание в миграционном изоляторе необоснованным и несоразмерным. По его словам, подзащитный имел все необходимые документы для въезда в Швецию, сообщил цель поездки и предоставил соответствующие объяснения. Защитник также заявил, что Святаш готов как можно скорее вернуться в Россию на частном самолете.

Свои первые состояния в Украине Дмитрий Святаш заработал на автомобильном бизнесе. В конце 1990-х годов он занимался, в частности, массовым импортом и продажей российских автомобилей, пишет Экономическая правда.

Дмитрий Святаш был народным депутатом Украины в течение четырёх созывов — с 2002 по 2019 год. В течение этого времени он представлял Партию регионов беглого экс-президента Виктора Януковича, а в парламенте VIII созыва — партию «Возрождение».

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В 2019 году, по данным украинского следствия, Святаш уехал в Россию. После этого он впервые был объявлен в розыск Министерством внутренних дел Украины.

В отношении бывшего народного депутата возбуждено несколько уголовных дел. Как сообщили Схемам в Офисе генерального прокурора, дела расследовали Национальная полиция, СБУ и НАБУ. В частности, в 2019 году его подозревали в недекларировании имущества, однако впоследствии дело закрыли из-за декриминализации соответствующей статьи.

В декабре 2022 года СБУ объявила Святаша в международный розыск по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По данным спецслужбы, он публично поддерживал российскую агрессию и призывал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддерживать оккупантов и получать российские паспорта.

Именно это обвинение и мошенничество на сумму 2,2 млрд гривен поддержала в суде Киевская городская прокуратура — и летом 2024 года бывшего народного депутата заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Однако его адвокаты подали жалобу на это решение Печерского суда, в настоящее время продолжается рассмотрение дела в Киевском апелляционном суде.

Кроме того, после жалобы его защиты осенью того же 2024 года его сняли с международного розыска Интерпола по данному уголовному делу.

В мае 2023 года СБУ сообщила о подозрении Дмитрию Святашу (вместе с бывшими депутатами-«регионалами» Олегом Царевым и Игорем Марковым) в государственной измене за «содействие России в ведении агрессивной войны против Украины».

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По данным следствия, Царев сотрудничал с руководством Минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения — передавал информацию о последствиях авиаударов. Например, он передал подробные сведения о результатах ракетного обстрела Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а эту информацию, в свою очередь, получил от Дмитрия Святаша.

По информации источников Схем в украинских правоохранительных органах, материалы дела о государственной измене, в частности в отношении Святаша, переданы в суд. С апреля этого года продолжается судебное разбирательство. Сам он находится в украинском и международном розыске.

Кроме того, по информации источников Схем, параллельно в другом суде Киева — административном — рассматривается иск Министерства юстиции о национализации арестованного имущества бывшего народного депутата.

Речь идет о его активах на сумму 600 миллионов гривен, арестованных в августе 2022 года — их передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

С ноября 2023 года Дмитрий Святаш находится под санкциями СНБО сроком на 10 лет.

Согласно утечкам из российских баз данных, полученным Схемами, Дмитрий Святаш получил гражданство РФ в ноябре 2020 года в управлении МВД Липецкой области. Это произошло более чем через год после того, как он лишился депутатского мандата в результате роспуска Верховной Рады указом президента Владимира Зеленского.

По данным утечек из российских баз данных, Святаш, возможно, проживает в Москве: он зарегистрирован в местном фитнес-центре и клинике, а также путешествовал по России.

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В 2025 году он получил 12,5% московской компании МТД Холдинг, мажоритарным владельцем которой является уроженец Донецка Алексей Денисенко, бывший член так называемой «общественной палаты ДНР», объявленный в розыск по запросу СБУ. Ранее компанией единолично владел Евгений Лавренов — бывший так называемый «министр доходов и сборов ДНР», в отношении которого Украина ввела санкции.

ОБНОВЛЕНО 28 октября: В апреле 2019 года, по данным сайта МВД, Денисенко был объявлен в розыск по запросу СБУ по статье «финансирование терроризма», а не по статье об умышленном убийстве, о чем Схемы сообщали ранее.

Ранее компанией МТД Холдинг единолично владел Евгений Лавренов — бывший так называемый министр доходов и сборов ДНР, против которого Украина ввела санкции.

С 2022 года Святаш также был зарегистрирован в России как предприниматель в сфере торговли автомобилями. В августе 2026 года его признали банкротом.