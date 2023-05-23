Экс-соратник Януковича стал «сенатором от Запорожской области», ему сообщили о подозрении — СБУ 23 мая, 15:45 Экс-чиновнику сообщили о подозрении (Фото:t.me/pgo_gov_ua)

Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного соратника Виктора Януковича, который сейчас помогает РФ, сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 23 мая.

Речь идет о бывшем главе Государственной регистрационной службы Украины Дмитрии Вороне.

В СБУ рассказали, что в конце 2022 года его назначили так называемым «сенатором рф — представителем исполнительного органа власти Запорожской области». На этой «должности» он координировал захват украинских предприятий на временно оккупированной территории Запорожской области.

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«Ворона по собственной инициативе помогал рашистам формировать оккупационные администрации во временно захваченных районах Херсонской и Запорожской областей. Также был „советником“ гауляйтера Балицкого», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, именно Ворона подготовил обращение к российскому диктатору Владимиру Путину о поощрении государственными наградами рф российских военных и коллаборантов, которые способствовали оккупации региона.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

По инициативе СБУ суд наложил арест на имущество злоумышленника на десятки миллионов гривен.

Среди арестованного — квартиры фигуранта в центре Киева и в Миргороде, дом общей площадью более 300 кв. м под Киевом и 10 земельных участков в столичном регионе.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения вражеского пособника к ответственности за преступления против Украины.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.