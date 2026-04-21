«Его клемануло». Киевский стрелок фиксировал свои действия и слова на диктофон: Клименко рассказал о деталях записи

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что Дмитрий Васильченков — стрелок, который убил семь человек в Киеве 18 апреля — записывал свои действия и слова на диктофон, прежде чем начать стрельбу.

О новых деталях трагедии Клименко рассказал на брифинге для журналистов, сообщает корреспондентка NV.

По словам министра, все началось с бытового конфликта.

«Стрелок проживал на пятом этаже. У него были конфликты с соседом с шестого этажа. Как [стало] понятно, уже некоторое время продолжался этот конфликт. И вот в этот день между ними снова был конфликт. Когда изъяли телефон стрелка — уже после его ликвидации — увидели, что он все действия записывал на диктофон. Это как раз дало возможность понять поминутно, что там происходило», — уточнил глава МВД.

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Клименко рассказал, что преступник «постоянно бормотал что-то», а его записи являются малопонятными, потому что сказать, что он надиктовывал, «очень трудно».

«Это была такая смесь слов, которые никак, в принципе, не могут быть составлены. Ну вот, например: «Директор, директор говорит, кстати, он живет в этом доме, такой взрослый». «Покажи оружие», — это одна из женщин говорит. Он говорит: «Я не достал ничего, покажите, что я достал оружие», — привел пример министр внутренних дел. Он предположил, что сосед с шестого этажа называл Дмитрия Вачильченкова «директором», и это его раздражало.

По словам Клименко, один из мужчин, которого Васильченков застрелил, сказал преступнику такую реплику, свидетельствующую о бытовом начале конфликта: «Ты мне будешь здесь рассказывать какую-то ерунду, я здесь, мол, что-то здесь ремонтировал, проявил инициативу, ну будь здоров».

Далее разговор продолжался еще некоторое время, а стрелок «продолжал бормотать о директоре», рассказал Игорь Клименко — пока не открыл огонь: «И все, он начал стрелять».

Первые выстрелы преступник произвел из травматического оружия возле подъезда, уточнил Клименко. Затем он вернулся в квартиру, забрал карабин, поджег квартиру и вышел на улицу.

Все это время Васильченков записывал аудио на телефон, добавил министр и озвучил версию, что могло мотивировать его поступать именно так. «Помните информацию, что данное лицо, террорист, вроде бы был судим. Статья 125, легкие телесные повреждения», — напомнил Игорь Клименко, уточнив, что суд тогда закрыл уголовное производство, «потому что примирились». Поэтому судимости у Васильченкова де-факто не было.

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«И мы так думаем, предварительно, что он специально начал записывать. То есть он, может, не думал стрелять. Он записывал этот скандал, чтобы его потом не обвинили в суде, например, или в полиции в том, что он кому-то что-то сказал. Но его клемануло, это по его словам на записи слышно. На его ворчание одна из жертв сказала «Шо, пластинка заела?» — рассказал Клименко.

Он также уточнил, что Дмитрий Васильченков получил медицинскую справку для продления разрешения на оружие в частной клинике в декабре 2025-го года. «И к этой частной клинике, конечно, есть вопросы. То есть сама справка не поддельная, она настоящая, но есть сомнение, что проводилось полное обследование. Сейчас в рамках производства все документы изъяли. И вообще заострим сейчас внимание на субъектах, которые могут выдавать такие справки», — резюмировал министр.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в горела квартира стрелка.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о шести погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших, среди них 11-летний мальчик и его мать (отец был убит). Позже количество погибших возросло до семи: в больнице 20 апреля умер еще один человек.

Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.

Известно, что стрелка звали Дмитрий Васильченков. По данным СМИ, он имел антиукраинские и антисемитские взгляды.

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19 апреля глава Патрульной полиции Евгений Жуков подал рапорт об отставке после того, как в Сети появилось видео побега патрульных во время стрельбы.

20 апреля Игорь Клименко объявил, что Жукова назначили советником главы Нацполиции.