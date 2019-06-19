Был в квартире не один. Что известно о смерти депутата Дмитрия Тымчука
В Киеве нашли мертвым координатора группы Информационное сопротивление, депутата фракции Народный фронт Дмитрия Тымчука.
Информацию Радио НВ подтвердил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Он рассказал, что в правоохранительные органы обратилась жена Дмитрия Тымчука.
Она и нашла тело с огнестрельным ранением в голову. Шевченко отметил, что на данный момент рассматривают все возможные версии, ведь следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства и необходимо провести экспертизу.
«В 12.15 женщина позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила по месту жительства тело своего мужа с огнестрельным ранением головы. Выводы следственно-оперативной группы более подробно с версиями, какими-то уточнениями можно будет сказать позже. Это может быть либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожность», – отметил Шевченко.
Рабочие версии
Впоследствии глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил журналистам, что по факту смерти народного депутата в Киеве полиция открыла уголовное производство.
Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.
«Есть ряд рабочих версий, среди которых – несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием, а также версии криминального характера, будут рассматриваться в том числе. В квартире он на момент совершения правонарушения был не один, поэтому сейчас собираются показания от гражданки, которая присутствовала в это время», – сообщил Князев.
Cмертельное ранение
Предварительно народный депутат Антон Геращенко в своем Facebook написал, что во время чистки наградного оружия Дмитрий Тымчук нанес себе «смертельное ранение». Однако впоследствии Геращенко удалил этот пост со своей страницы и написал, что сейчас рассматриваются все возможные версии.
По мнению журналиста Дениса Казанского, версия неосторожного обращения с оружие выглядит маловероятной. В беседе с Радио НВ Казанский сказал, что человек с таким военным опытом, как у Тимучка, точно знал механизм чистки оружия.
«Скажу точно, что это не может быть случайностью. Это или самоубийство, или это просто убийство. Я не верю в такую историю, что человек, который 20 лет почти был и в Ираке, и в Ливии с таким опытом случайно застрелился», – отметил Казанский.
Символ информационного сопротивления
Народный депутат Александр Бригинец также выразил сомнение, что Тымчук погиб случайно. В кулуарах Верховной Рады он сказал, что это похоже на зачистку тех людей, которые много знали о российской агрессии.
«Тымчук был символом информационного сопротивления, и Украина стояла недавно на таких людях. Сегодня информационное сопротивление на уровне государства уже никому не нужно. Мы видим, что сегодня происходит с нашей страной. Мы видим, что люди, которые были патриотами, героями и умели противостоять врагу, уже не нужны. Нужны конформисты, которые умеют договариваться с врагом, умеют принимать пощечины от международных партнеров. И, конечно, Тымчук был не из тех людей», – отметил Бригинец.
Кто такой Дмитрий Тымчук
Тымчук стал известен широкой публике благодаря детальному освещению хода аннексии Крыма и вторжению России в Украину. Больше о Дмитрии и его деятельность – в сюжете Радио НВ.
Дмитрию Тымчуку было 46 лет. Он находился на службе в различных структурных подразделениях Министерства обороны. В 2008 году стал главным редактором интернет-проекта Флот 2017 и руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований.
С начала российской агрессии против Украины подполковник запаса Тымчук стал координатором группы Информационный сопротивление, известным украинским блогером. Подробно освещал ход крымской кризиса, интервенцию Российской Федерации в Украине, а также сепаратистские выступления и русский диверсионную деятельность в Украине.
На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году был избран народным депутатом по партийному списку Народного Фронта.
Дмитрий Тымчук входит в список 322 граждан Украины, против которых Россия ввела санкции в ноябре прошлого года.