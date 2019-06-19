Был в квартире не один. Что известно о смерти депутата Дмитрия Тымчука Сегодня, 17:57 Цей матеріал також доступний українською Национальная полиция Украины В Киеве нашли мертвым Дмитрия Тымчука Национальная полиция Украины

В Киеве нашли мертвым координатора группы Информационное сопротивление, депутата фракции Народный фронт Дмитрия Тымчука.



Информацию Радио НВ подтвердил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Он рассказал, что в правоохранительные органы обратилась жена Дмитрия Тымчука.

Она и нашла тело с огнестрельным ранением в голову. Шевченко отметил, что на данный момент рассматривают все возможные версии, ведь следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства и необходимо провести экспертизу.

«В 12.15 женщина позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила по месту жительства тело своего мужа с огнестрельным ранением головы. Выводы следственно-оперативной группы более подробно с версиями, какими-то уточнениями можно будет сказать позже. Это может быть либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожность», – отметил Шевченко.

Рабочие версии

Впоследствии глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил журналистам, что по факту смерти народного депутата в Киеве полиция открыла уголовное производство.

В квартире на момент совершения правонарушения он был не один

Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.

«Есть ряд рабочих версий, среди которых – несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием, а также версии криминального характера, будут рассматриваться в том числе. В квартире он на момент совершения правонарушения был не один, поэтому сейчас собираются показания от гражданки, которая присутствовала в это время», – сообщил Князев.

Cмертельное ранение

Предварительно народный депутат Антон Геращенко в своем Facebook написал, что во время чистки наградного оружия Дмитрий Тымчук нанес себе «смертельное ранение». Однако впоследствии Геращенко удалил этот пост со своей страницы и написал, что сейчас рассматриваются все возможные версии.

Версия с неосторожным обращением с оружием выглядит маловероятной

По мнению журналиста Дениса Казанского, версия неосторожного обращения с оружие выглядит маловероятной. В беседе с Радио НВ Казанский сказал, что человек с таким военным опытом, как у Тимучка, точно знал механизм чистки оружия.

«Скажу точно, что это не может быть случайностью. Это или самоубийство, или это просто убийство. Я не верю в такую историю, что человек, который 20 лет почти был и в Ираке, и в Ливии с таким опытом случайно застрелился», – отметил Казанский.

Символ информационного сопротивления

Народный депутат Александр Бригинец также выразил сомнение, что Тымчук погиб случайно. В кулуарах Верховной Рады он сказал, что это похоже на зачистку тех людей, которые много знали о российской агрессии.

Тымчук был символом информационного сопротивления

«Тымчук был символом информационного сопротивления, и Украина стояла недавно на таких людях. Сегодня информационное сопротивление на уровне государства уже никому не нужно. Мы видим, что сегодня происходит с нашей страной. Мы видим, что люди, которые были патриотами, героями и умели противостоять врагу, уже не нужны. Нужны конформисты, которые умеют договариваться с врагом, умеют принимать пощечины от международных партнеров. И, конечно, Тымчук был не из тех людей», – отметил Бригинец.

Кто такой Дмитрий Тымчук

Тымчук стал известен широкой публике благодаря детальному освещению хода аннексии Крыма и вторжению России в Украину. Больше о Дмитрии и его деятельность – в сюжете Радио НВ.

На выборах в Верховную Раду восьмого созыва Тымчука избрали депутатом Народного Фронта

Дмитрию Тымчуку было 46 лет. Он находился на службе в различных структурных подразделениях Министерства обороны. В 2008 году стал главным редактором интернет-проекта Флот 2017 и руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований.

С начала российской агрессии против Украины подполковник запаса Тымчук стал координатором группы Информационный сопротивление, известным украинским блогером. Подробно освещал ход крымской кризиса, интервенцию Российской Федерации в Украине, а также сепаратистские выступления и русский диверсионную деятельность в Украине.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году был избран народным депутатом по партийному списку Народного Фронта.

Дмитрий Тымчук входит в список 322 граждан Украины, против которых Россия ввела санкции в ноябре прошлого года.