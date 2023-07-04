Летний биатлон: Украина побеждает, Молдова на пьедестале и внедряет искусственный интеллект 4 июля, 15:52 Позиция freepik

Информационное агентство «Биатлон» сообщает, что украинская биатлонистка Дарья Блашко победила на соревнованиях по летнему биатлону «Frassinoro Summer Biathlon Festival», которые состоялись в Италии.

Второе место за Доротеей Вирер (Италия), а третье — также за украинкой Аллой Гиленко, которая сейчас защищает цвета Республики Молдова.

Отметим, что Гиленко была не единственной представительницей Молдовы, которая поднялась на пьедестал. 2-е место в соревнованиях мужчин также занял представитель этой страны Павел Магазеев, который накануне выиграл открытый чемпионат Словакии. Интересно, что «Frassinoro Summer Biathlon Festival» состоялся в день, когда в Вене по случаю 30-летия Международного союза биатлонистов встретились все президенты национальных биатлонных федераций.

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Фото: Победители Frassinoro Summer Biathlon Festival

Кроме торжеств, на встрече состоялись дискуссии о направлениях развития биатлона в краткосрочной перспективе. Часть из них касалась внедрения цифровых технологий. В частности, президент Федерации биатлона Республики Молдова Дмитрий Торнер заявил о внедрении в тренировочный процесс технологий на основе искусственного интеллекта и нейросетей.

«Система, которую мы хотим использовать, поможет отслеживать реальный прогресс биатлониста. Особенно это важно в детском спорте, когда закладывается основа будущего мастерства. Роль тренера, конечно, определяющая, но такие технологии способны оказать ему существенную помощь в тренировочном процессе»,— отметил он.

Фото: Президент Федерации биатлона Молдовы Дмитрий Торнер и Генеральный Секретарь IBU Макс Кобб во время президентской конференции в Вене, посвященной 30-летию IBU, 2 июля

По словам Дмитрия Торнера, инновационная система состоит из расположенных вдоль биатлонной трассы камер, специальный модуль которых способен определить движения биатлонистов, автоматически выявить ошибки и дать рекомендации по их устранению. Он убежден, что это позволит повысить эффективность тренировок.

«Данные, полученные с помощью таких технологий, помогут определять сильные и слабые стороны спортсмена и оптимизировать тренировочный процесс для достижения максимального эффекта»,— убежден Дмитрий Торнер.

Фото: Инновационная система, оснащенная искусственным интеллектом

Его мнение разделяет член сборной Молдовы по биатлону Михаил Усов.

«Искусственный интеллект значительно продвинулся вперед, в том числе и в биатлоне. Технологии будут показывать нам ошибки во время гонок. Я думаю, что это огромный шаг вперед»,— заявил он.