Экс-министр образования времен Януковича Табачник стал «заместителем» гауляйтера оккупантов в Запорожской области

27 апреля, 16:36
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Дмитрий Табачник (Фото:скриншот сайта МВД)

Дмитрий Табачник (Фото:скриншот сайта МВД)

Бывший министр образования и науки времен беглого экс-президента Януковича Дмитрий Табачник стал «советником» марионетки Кремля в Запорожской области Евгения Балицкого.

Об этом сообщил в Telegram городской голова временно захваченного Мелитополя Иван Федоров.

«Компанию пикаперу и участнику секс-скандала Толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник», — написал он.

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По словам Федорова, Табачник также баллотируется в «депутаты» от путинской партии Единая Россия.

В конце ноября 2022 года Табачнику сообщили о подозрении в госизмене. По данным следствия, он организовывал и координировал деятельность Владимира Сальдо и Евгения Балицкого (руководителей фейковых «администраций», незаконно созданных российскими оккупантами на территории Херсонской и Запорожской областей) «в сфере здравоохранения, образования и подготовки к [фейковым] „референдумам“».

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В январе 2023 года СБУ арестовала активы Табачника на более чем $2 млн.

В 2015 году Табачник был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. По данным правоохранителей, он скрывается от следствия во временно оккупированном Крыму.

Табачника также подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Дмитрий Табачник Виктор Янукович Запорожская область Иван Федоров Евгений Балицкий Временно оккупированные территории

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