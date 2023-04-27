Экс-министр образования времен Януковича Табачник стал «заместителем» гауляйтера оккупантов в Запорожской области 27 апреля, 16:36 Дмитрий Табачник (Фото:скриншот сайта МВД)

Бывший министр образования и науки времен беглого экс-президента Януковича Дмитрий Табачник стал «советником» марионетки Кремля в Запорожской области Евгения Балицкого.

Об этом сообщил в Telegram городской голова временно захваченного Мелитополя Иван Федоров.



«Компанию пикаперу и участнику секс-скандала Толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник», — написал он.

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По словам Федорова, Табачник также баллотируется в «депутаты» от путинской партии Единая Россия.



В конце ноября 2022 года Табачнику сообщили о подозрении в госизмене. По данным следствия, он организовывал и координировал деятельность Владимира Сальдо и Евгения Балицкого (руководителей фейковых «администраций», незаконно созданных российскими оккупантами на территории Херсонской и Запорожской областей) «в сфере здравоохранения, образования и подготовки к [фейковым] „референдумам“».



В январе 2023 года СБУ арестовала активы Табачника на более чем $2 млн.

В 2015 году Табачник был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. По данным правоохранителей, он скрывается от следствия во временно оккупированном Крыму.



Табачника также подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.