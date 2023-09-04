ВАКС изменил приговор экс-следователю Генпрокуратуры Сусу 4 сентября, 18:46 Дмитрий Сус (Фото:Скриншот/Youtube/Сергей Козлов/Дмитрий Сус. Полная версия интервью (ноябрь 2017))

В понедельник, 4 сентября, Апелляционная палата ВАКС изменила приговор бывшему заместителю начальника департамента Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу с девяти до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП отметила, что Апелляционная палата ВАКС изменила приговор Сусу на семь лет лишения свободы.



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Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны защиты и изменила приговор ВАКС от 31 января 2023 года, по которому Сус был приговорен к девяти годам лишения свободы.



Суд изменил приговор в части признания Суса виновным в завладении им части накопительных дисков из-за недостаточности доказательств для того, чтобы доказать его виновность в суде.

В САП отметили, что учитывая изложенное, суд смягчил приговор, признав Суса виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 УК Украины.

САП добавила, что решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Верховном суде.

31 августа экс-следователя Генпрокуратуры Дмитрия Суса приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией.

Дмитрия Суса задержали 25 июля 2017 года в международном аэропорту Борисполь.

Ему сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, в завладении и растрате чужого имущества, а также в декларировании заведомо недостоверных сведений.



Кроме того, автомобиль Audi Q7, на котором ездил Сус, был записан на 85-летнюю женщину.