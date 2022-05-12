В Кремле заговорили о необходимости укрепления границы с Украиной

12 мая, 14:28
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О каких именно мерах идет речь, в Кремле не уточнили (Фото:Shamil Zhumatov / Reuters)

О каких именно мерах идет речь, в Кремле не уточнили (Фото:Shamil Zhumatov / Reuters)

На фоне успешного контрнаступления ВСУ на северном направлении российские власти заговорили о необходимости укрепления границы с Украиной.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом в четверг, 12 мая, заявил пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков.

Беспокойство оккупантов вызвано, в том числе ударами по стратегическим объектам на территории самой РФ, в частности, в Белгородской области.

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«Это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов», — признал Песков, однако, о каких именно шагах российских военных может идти речь, не уточнил.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Граница Российская агрессия Дмитрий Песков Война России против Украины

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