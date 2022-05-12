В Кремле заговорили о необходимости укрепления границы с Украиной
О каких именно мерах идет речь, в Кремле не уточнили (Фото:Shamil Zhumatov / Reuters)
На фоне успешного контрнаступления ВСУ на северном направлении российские власти заговорили о необходимости укрепления границы с Украиной.
Война России против Украины — главные события 12 мая
Об этом в четверг, 12 мая, заявил пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков.
Беспокойство оккупантов вызвано, в том числе ударами по стратегическим объектам на территории самой РФ, в частности, в Белгородской области.
«Это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов», — признал Песков, однако, о каких именно шагах российских военных может идти речь, не уточнил.
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