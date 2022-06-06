Песков заявил, что Кремль с оптимизмом смотрит на ход войны с Украиной 6 июня, 16:29 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков отказался комментировать потери РФ в войне против Украины (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Несмотря на фиаско РФ в Украине, власти страны пытаются убедить своих граждан, что война все еще «идет по плану».

Так, первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ранее заявил, что российские войска якобы перестали нести потери и становятся все сильнее.

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В свою очередь спикер кремлевского режима Дмитрий Песков, отказался обсуждать достоверность таких утверждений, однако заверил, что также смотрит на ход войны с Украиной с «оптимизмом».

«Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем. Это прерогатива министерства обороны», — ответил он в комментарии российским пропагандистским медиа.

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