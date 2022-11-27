«Поиски „хороших русских“ ошибочны». Интервью с фотографом с Азовстали Дмитрием Козацким — об аде на земле, Мариуполе и плене

27 ноября, 19:19
Эксклюзив НВ
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Дмитрий Козацкий (Фото:kztsky / instagram)

Дмитрий Козацкий (Фото:kztsky / instagram)

Автор: Алексей Тарасов

Дмитрий Козацкий с позывным Орест во время полномасштабного российского вторжения был пресс-офицером полка Азов, а потому уже 1 марта оказался на заводе Азовсталь.

Он был едва ли не единственным источником информации из Мариуполя в то время, а его снимки уже стали легендарными и их увидели во всем мире.

https://twitter.com/Kozatsky_D/status/1526134824532168706

В мае вместе с другими защитниками Мариуполя, после 84-дневного героического сопротивления в окружении, он попал в плен. А пока Козацкий был в неволе, ему присвоили престижную награду Grand Press Photo 2022.

Видео дня

В интервью Радио НВ фотограф с Азовстали Дмитрий Козацкий рассказал, как его допрашивали во время плена, каким был первый день на свободе и изменил ли мнение о россиянах.

https://www.youtube.com/watch?v=_EelFlsOHPM&t=1s

— Мы перестали представлять вас как пресс-офицера полка Азов, что случилось?

— Дело в том, что после плена я сложил свои полномочия, сейчас работает другая пресс-служба, которая гораздо более профессиональная, более квалифицированная. Это время, пока нас не было, должен был кто-то работать, поэтому я сейчас на отдыхе.

— В самом начале широкомасштабной российской агрессии вы общались с жителями Мариуполя, пытались объяснить им, что происходит и что делать. Это были напуганные люди, они находятся под обстрелами. Как вы им объясняли, что происходит? Насколько тяжело это было?

— Мне кажется, там не нужно было ничего объяснять. Те, с кем мы общались, были за нас или делали такой вид — я не могу знать, что в мыслях этих людей. Но большая часть из них нас действительно поддерживала. Говорили, какие мы молодцы, что они за нас, это просто ужас, что Россия творит. Это же взрослые люди, каких-то отдельных объяснений не требовалось.

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Просто информировали больше людей, когда ездили по городу, что в «зеленых» коридорах, якобы организованных, были российские засады, чтобы люди были осторожными и ждали каких-то официальных новостей о «зеленом» коридоре.

— Несколько дней назад мы говорили с Давидом Химиком, одним из защитников Мариуполя, представителем Азова. Он из Мариуполя. Это человек, который там родился, вырос и жил. По его оценкам, где-то 60% людей в Мариуполе ждали Путина. Увидели ли вы это во время обороны города?

— Во время обороны Мариуполя — нет. Но я вам скажу, что тоже прожил в Мариуполе около семи лет, я уже успел приобрести квартиру, поселиться, у меня там было очень много друзей, знакомых.

У меня мысль немного другая, потому что, например, все мое окружение за все эти семь лет (несмотря на Азов или Национальную гвардию) все было проукраинское. Я бы такую оценку населению Мариуполя не давал.

У нас есть определенная статистика по поводу отношения к России, проводилось социологическое исследование. Но я, например, о своем окружении могу сказать совсем другие слова.

Конечно, есть такие люди. Надо понимать специфику этого города и какое влияние раньше было на этот город. Но я могу сказать, что молодежь и люди до 30, 40 лет очень изменили свое мнение после 24 [февраля] после полномасштабного наступления. И это мнение подвинулось в сторону Украины.

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— Есть ли у вас возможность узнавать что-то о том, что сейчас в Мариуполе? Возможно, какие-нибудь из ваших знакомых там остались?

— Нет, слава Богу, никаких знакомых там не осталось, они все уехали оттуда, никто не хочет жить при оккупационной власти.

Сейчас достаточно групп, которые показывают жизнь в Мариуполе. Я постоянно там смотрю фотографии, ищу свой дом, свой район, интересно посмотреть, что там сейчас происходит.

— Что именно в вашем районе сейчас происходит?

— В моем районе разруха — сгоревшие дома или их отсутствие. И, насколько я знаю, этот район вообще российские оккупационные власти собираются сносить, весь.

https://twitter.com/Kozatsky_D/status/1527552270493274115

— В одном из последних постов, который вы опубликовали в инстаграмме перед тем как выходить в плен, вы написали: «Спасибо за убежище Азовстали, это место моей смерти и моей жизни». Чего вы ожидали, когда выходили с Азовстали? Каково было ваше внутреннее чувство относительно того, что будет происходить дальше?

— Возможно, я был немного наивен, но, если честно, ожидалась какая-нибудь хотя бы безопасность. Потому что когда ты живешь каждый день с риском умереть и все твои друзья вокруг тебя тоже каждый день могут умереть (и умирали), то от [выхода с завода] ожидалась какая-то безопасность. Возможно, там, в неволе, но, по крайней мере, все выживут. Но это чувство было до теракта в Еленовке, к сожалению, когда уже было ясно, что вернутся живыми точно не все.

— Какой вы увидели Азовсталь, когда попали туда впервые? Это огромный город в городе, разветвленная система, которую нужно достаточно долго изучать. Как быстро вы должны были изучить ее для того, чтобы быть в безопасности?

— Я люблю эту всю индустриальную архитектуру, все эти заводы, раньше интересовался этой тематикой. Я каждый день проезжал мимо Азовстали и мне всегда было интересно посмотреть, как там внутри, как работает это предприятие, что там вообще происходит. Поэтому очень странная реакция, но сначала, когда я заехал, мне там очень понравилось.

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Конечно, там не было времени на какие-то экскурсии, но хотя бы поверхностно посмотреть на это — мое любопытство было удовлетворено. Первые дни было любопытно на все это посмотреть. Но впоследствии это место превратилось в ад на земле и было уже не так интересно.

— Когда россияне обстреливали Азовсталь из всего оружия, которое у них было, с самолетов, с кораблей? Это уже тогда было?

— Нет, я на Азовсталь попал 1 марта, когда только начались обстрелы Мариуполя. У нас сначала был командный пункт в центре города, потом впоследствии мы переехали на Азовсталь, потому что там более безопасное место было и больше бункеров, в которых можно было продолжать нормально работу во время обстрелов.

Мы переехали туда и поначалу, в первые дни, было еще более-менее нормально. Но потом, кажется, уже через неделю первый этаж, где мы спали, был частично разрушен. И мы уже переехали и стали жить постоянно под землей.

https://www.youtube.com/watch?v=jkfpCPQQMlw

— Вы выполняли роль пресс-офицера, то есть должны были сообщать что-то общественности, что происходит. Учитывая, что там был ад на земле, как вы выбирали, что сообщать?

— Я понимал, что, несмотря на то, что мы — пресс-служба полка Азов, мы остались единственным источником информации из Мариуполя, потому что никаких представителей СМИ на тот момент в Мариуполе не осталось. А если они даже остались, не было интернета для того, чтобы сообщить миру все, что там происходит.

Поэтому мы определили для себя, что должны писать о нашем подразделении, которое героически борется, обо всех защитниках Мариуполя, а также сделать акцент на гражданском населении, страдающем каждый день, показывать город.

Надо было показывать не только военных, но и гражданских, потому что, к сожалению, не было другого источника информации из Мариуполя.

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— Было ли понимание, что, возможно, не нужно знать украинцам о том, что в Мариуполе происходит?

— Нет, такого не было. Это такой ужас, который нужно было показывать в режиме онлайн, потому что документирование военных преступлений в наше время очень важно, чтобы потом мы имели возможность в Гааге осудить преступников.

https://www.youtube.com/watch?v=Bzg1TEgTP-k

— Хочу расспросить вас о Еленовке. У вас была возможность общаться с выжившими после того взрыва?

— К сожалению, нет, потому что именно после теракта в Еленовке, 2 августа, меня перевезли в Донецк. Я был в донецкой прокуратуре, а потом в донецком СИЗО, так что возможности пообщаться не было вообще.

— А чего хотели от вас те, кто проводил эти допросы, ваши тюремщики?

— Меня лично хотели осудить по 234 статье так называемого «УК ДНР» — участие в террористической организации, что очень смешно: террористы хотят кого-то судить за терроризм. Это было и смешно, и плачевно одновременно.

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— Если не ошибаюсь, Богдан Кротевич с позывным Тавр рассказывал нам о том, что от некоторых азовцев хотели, чтобы они что-то подписали, сказали, что они террористы. К Давиду Химику приезжала какая-то съемочная группа, которая хотела снять документальный фильм о нацистах, сатанистах и т. д. Что это за люди, которые были напротив вас, когда вас вызывали на эти допросы?

— Во время большинства проводимых со мной допросов — это были представители Следственного комитета Российской Федерации. Очень странные были допросы.

Могу пример привести один, когда приехал очень счастливый россиянин (это было в Донецке), он мне показывал два фейковых, очень смешных видео, где якобы украинцы якобы убивают россиян. Это было в каком-то подъезде и выглядело очень смешно. Я прямо в лицо ему смеялся и говорил: «Вы считаете, что я буду воспринимать это серьезно и хоть как-то адекватно? Как минимум с технической точки зрения: я фотограф и вижу, как камера снимает. Здесь снято так, будто это камера, которая использовалась в телефонах еще 10, 15 лет назад».

Я в это не поверил. Он так и написал в очень странном протоколе, что я не верю в эти видео. Постоянно кто-то из тех, кто допрашивал, из Следственного комитета хотели мне рассказать, какая Россия молодец, как она нас «спасает». Конечно, это пропускали мимо ушей для того, чтобы сохранять свою адекватность.

— А в чем вас должно было убедить это фейковое видео? В том, что украинцы убивают россиян и потому они ведут войну против нас уже восемь лет?

— Я вам скажу больше: весь допрос был построен вокруг этих двух видео. Только ради этих двух видео меня и вызывали на допрос, потому что они хотели, чтобы я дал какие-то свидетельства по этим видео. Я говорил им: «Во-первых, я вообще не знаю, кто это, что это, где это и не верю в эти видео как таковые». Один из допросов был построен вокруг этих двух видео и ясно, что допрос как таковой быстро закончился, потому что я просто отказался давать какие-либо показания, считая это фейками. Я думаю, это и есть фейки.

— Когда вас освободили, в соцсетях вы опубликовали фотографию с бумажным листиком, на которой написано «Если (перечеркнуто) когда нас освободят». Вам помогали в плену держаться разговоры с вашими побратимами. Мне кажется, вы даже это очертили как дискуссионные клубы. О чем вы говорили?

— Кстати, об этом посте. Что очень интересно, мы его тоже обсуждали с моим другом в Еленовке. Я еще за два-три месяца до выхода придумал, какой пост я сделаю после выхода. Это было придумано гораздо раньше.

https://twitter.com/Kozatsky_D/status/1573254878905991169

— Контент-планирование, все правильно.

— Да, видите ли, пресс-служба работает даже в плену (улыбается — ред.).

О чем были разговоры? Да это просто жизненные разговоры, что удивительно. Разговаривали о каких-то рецептах, которые можно приготовить, у многих были листочки, на которых ребята писали, что они хотят попробовать после выхода из плена или что приготовить.

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Понятно, что была определенная зацикленность на еде, потому что есть хотелось постоянно. Но эти разговоры как-то [развлекали].

Одно время было даже правило: мы позволяли себе говорить о еде только час до и час после еды, чтобы желудочный сок как раз подошел к приему пищи.

Вспоминали приятные времена, как было когда-то круто. Мне повезло, я был со своими близкими друзьями, и нам было что вспомнить. Мы более-менее долгое время прошли вместе в компании, многие вместе были, постоянно вспоминали эти моменты.

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Постоянно говорили об автомобилях: кто какой себе хочет автомобиль по возвращении.

Было очень много разных разговоров, но в большинстве своем все разговоры были о будущем, о том, как будет хорошо в будущем, кто как встретится с семьей, со своими близкими, какие первые планы.

— О вашей маме хотел спросить. Когда вы встретились, она рассказывала вам о том, что происходило в эвакуационных поездах, где она работала?

— Мы с ней достаточно поверхностно по этому поводу общались, к сожалению. Поэтому, чтобы узнать об этом больше, я смотрел ее интервью на ютубе…

— То есть, вы смотрели интервью вашей мамы?

— Да (смеется — ред.). К сожалению, у нас не было так много времени, чтобы видеться друг с другом, хотя прошло больше двух месяцев. Дело в том, что она была какое-то время в Штатах с дипломатической миссией, чтобы привлечь внимание к нашим военнопленным, в целом к Украине, чтобы больше отправляли средств, оружия и т. п. После этого и я уехал в Штаты. И мы с ней почти разминулись.

Поэтому когда мы видимся друг с другом, то общаемся о чем-то очень близком, у кого как дела и так далее. Еще об эвакуационных поездах не говорили.

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— Я надеюсь, во всем мире поняли о россиянах, с какой жестокостью они уничтожают все живое. Многих это удивило, даже украинцев, несмотря на то, что у нас война с 2014 года. Поняли ли вы что-нибудь новое о россиянах после 24 февраля, находясь, пожалуй, в одной из самых горячих точек — Мариуполе?

— Ничего нового для себя [относительно их] не открыл.

Я открыл для себя, например, авиацию, корабельную артиллерию, с которой раньше не сталкивался. Вот это я для себя открыл. А по поводу жестокости россиян для меня никаких открытий не было.

У меня есть определенное объяснение, потому что людям очень хочется всегда видеть какое-нибудь добро. Люди вообще не привыкли видеть какое-то зло вокруг себя, потому что в большинстве своем — более-менее оптимисты. Людям было так тяжело поверить, что эти люди, которые с нами жили рядом столько лет (у нас там куча родственников), нас могут убивать.

https://twitter.com/Kozatsky_D/status/1592587226541871104

К сожалению, даже сейчас есть тенденция на поиск «хороших русских», потому что людям в голове просто трудно постичь этот уровень жестокости, этот терроризм, войну вообще в XXI веке. Поэтому есть такое желание у людей, к сожалению, искать «хороших русских». Как мы уже убедились в очередной раз, это заблуждение и ошибочные поиски.

— Каким был первый день на свободе?

— Когда мы вышли, ясно, что позвонили родным, самым близким, чтобы поговорить с ними, услышать друг друга наконец.

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Но я очень люблю новости, поэтому для меня новости — это была основная тема. Когда нам выдали телефоны, я сразу вошел и стал читать, что сейчас происходит.

Пока мы были в плену, было настолько много дезинформации, что очень хотелось узнать правду и истину, которая есть на самом деле. Поэтому я очень много именно в первую ночь читал новости, что происходит в Украине и в мире в целом.

Когда тебя отрывают от реальности и ты находишься в каком-то вакууме, [потом складывается] такое впечатление, что ты какой-то маленький ребенок, вновь открывающий для себя мир. Это настолько интересно было смотреть!

Конечно, прочитал новость о частичной мобилизации, но имеем, что имеем. Как видим, сейчас «хорошие» мобилизованные, как и россияне, — это мертвые мобилизованные, потому что это люди, вообще не имеющие никакой подготовки, их бросают как «пушечное мясо». Хотя из-за того, что россияне постоянно ведут себя как терпилы, то это все вообще ожидаемо.

Теги:   Донецкая область Мариуполь Интервью НВ Оленовка Азовсталь Обмен пленными Полк Азов Радио НВ Война России против Украины обмен пленными Азовсталь

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