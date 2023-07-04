«Паники нет». Медведев предложил забирать технику у браконьеров

4 июля, 20:07
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Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил передавать конфискованную у браконьеров технику российской войскам, которые воюют против Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА-Новости.

«Я получаю информацию, об этом пишут, да и журналисты высказываются, военкоры высказываются о том, что в разных регионах нашей страны находится достаточно много конфиската у браконьеров, различных контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции», — заявил он.

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Медведев заявил, что речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и другой технике.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Дмитрий Медведев Российская пропаганда Война России против Украины

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