«По моей просьбе». Ким объяснил, почему генерал Марченко вернулся в Николаевскую область

28 июля, 23:09
Дмитрий Марченко (Фото:скриншот видео / Радіо Свобода / YouTube)

Дмитрий Марченко (Фото:скриншот видео / Радіо Свобода / YouTube)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в четверг, 28 июля, прокомментировал возвращение в регион генерал-майора Дмитрия Марченко.

В комментарии проекту Радио Свобода Новости Приазовья Ким рассказал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отправил Марченко в Николаевскую область по его просьбе для улучшения сотрудничества гражданской администрации с военными и работы с партизанами.

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«То есть господин Марченко не подчинен военным по поводу военных действий, но по поводу гражданских и военных, которые не в тылу, а, скажем так, по обеспечению, он усилит. Потому что он имеет соответствующий опыт, коммуникацию и знакомства на территории Николаевской области», — объяснил глава ОВА.

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Дмитрий Марченко до апреля 2022 года руководил обороной Николаева, позже его перевели на другой участок фронта. Накануне Виталий Ким сообщил, что Марченко вернулся в Николаевскую область.

Ранее Ким говорил, что защитники Украины готовятся к контрнаступлению в Николаевской области. Российские оккупанты не прекращают обстрелы региона. Вечером 28 июля они атаковали частный сектор в Николаеве и попали в том числе по пункту выдачи гуманитарной помощи.

https://www.youtube.com/embed/r3y8AfviMOM
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Николаевская область Николаевская ОГА Дмитрий Марченко Война России против Украины Виталий Ким

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