Крымский мост будет целью номер один для поражения — генерал-майор ВСУ Марченко

15 июня, 17:48
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Крымский мост (Фото:Anton Romanko via Flickr)

Крымский мост (Фото:Anton Romanko via Flickr)

Керченский мост будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, в интервью Крым.Реалии.

Интервью было опубликовано в среду, 15 июня.

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«Да, это сто процентов [Крымский мост — одна из целей]. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения… Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими…», — сказал Марченко.

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Ранее советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Крымский мост точно будет разрушен в будущем, это лишь вопрос времени.

В апреле в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина ударит по Крымскому мосту, если будет такая возможность.

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Крымский мост — это незаконно построенный мост через Керченский пролив, который соединяет Россию с оккупированным ею полуостровом. Через него страна-агрессор перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем — на юг Украины.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Поставки оружия Керченский мост Крымский мост Война России против Украины

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