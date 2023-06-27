Дмитрий Кулеба назвал три фактора, которые создадут новую реальность Европы: первый — победа Украины 27 июня, 17:13 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

Победа Украины в войне, ее вступление в НАТО и ЕС и приговор специального трибунала создадут новую реальность в Европе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, новая Европа, которая появится на этих трех столпах, станет зоной мира, где будут преобладать мощная оборона и сдерживание, а не разоружение и умиротворение.

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Он отметил, что Европа будет континентом, который будет развивать глубокие и диверсифицированные экономические связи с Азией и Африкой.

Кулеба также считает, что Европа станет континентом зеленой энергетики, а не будет зависеть от российского ископаемого топлива и атомной энергетики.

Министр иностранных дел подчеркнул, что именно война России против Украины определит будущее Европы.

«Полномасштабная агрессия России против Украины всколыхнула Европу и мир. Эта война определит будущее Европы и лицо 21-го века. Баланс сил изменится, в Европе появится новая архитектура безопасности, система международного уголовного права будет обновлена, а моральный фундамент Европы укрепится», — говорится в заявлении.

Кулеба выделил изменения, которые произошли в позиции Германии в течение прошлого года, в частности относительно изменения в политике канцлера Олафа Шольца, которая касается военной поддержки Украины, а также признание федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером ошибок в политике Германии в отношении России

«Германия уже осуществила решительные шаги, поддержав предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и поставки нашему государству танков Leopard. Мы чрезвычайно благодарны за эту поддержку», — подчеркнул министр иностранных дел.

Кроме того, Кулеба заявил о еще двух ключевых решениях, которые необходимо принять, а именно определение перспективы членства Украины в НАТО и создание Специального трибунала по преступлениям России против Украины.

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21 июня Украина получила еще один пакет военной помощи от Германии, который будет включать тягачи для танков и артиллерийские боеприпасы. Также Берлин выделит 381 млн евро помощи на гуманитарные нужды.

Сейчас идет подготовка к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

27 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе. Он отметил, что сейчас есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс.

В то же время Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что сигнал о вступлении Украины в Альянс будет, однако без формального приглашения.