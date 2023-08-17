«Синхронизированный процесс». Украина получит истребители F-16, как только пилоты вернутся с тренировок — Кулеба 17 августа, 16:25 F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит истребители F-16, как только украинские пилоты завершат обучение. По его словам, это «синхронизированный процесс».

Об этом 17 августа глава украинской дипломатии рассказал в эфире Сніданок з 1+1.

«Я думаю, что с тренировок украинские пилоты вернутся и самолеты вместе с ними тоже приедут. Может, не прилетят прямо в кабинах, но это будет синхронизированный процесс», — сказал Кулеба.

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Он отметил, что на этой неделе у президента Владимира Зеленского каждый день проходили совещания и разговоры по ускорению этого процесса.

«Скажу дипломатично: думаю, что скоро будут хорошие новости», — добавил глава МИД.

По его словам, в настоящее время предоставление истребителей F-16 — технический, а не политический вопрос. Прежде всего, речь идет о тренингах пилотов и инженеров, а также подготовке инфраструктуры.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность приобщить к программе другие типы истребителей, а не только F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

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12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может длиться ориентировочно шесть-восемь месяцев.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в середине июля говорил, что обучение украинских пилотов может начаться через две недели.

В среду, 16 августа, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Украина не получит самолетов осенью или зимой этого года.

В четверг, 17 августа, представитель ВС ВСУ объяснил, что не говорил этих слов, а имел в виду, что Украина нуждается в этих самолетах, когда бы они не пришли.