На Майдане прощаются с погибшим Героем Украины Да Винчи: на церемонии присутствуют Залужный, Резников и Буданов 10 марта, 14:17 В Киеве прощаются с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Фото:Суспільне)

В Киеве прощаются с Героем Украины, командиром спецподразделения Волки Да Винчи Дмитрием Коцюбайло с позывным Да Винчи. Он погиб 7 марта на Бахмутском направлении.



Как сообщает Суспільне, в Михайловском златоверхом соборе состоялась заупокойная панихида по погибшему военному. В храм пришли несколько сотен человек, в частности, родные, боевые побратимы и друзья павшего героя.

Видео дня

Отдать дань уважения Да Винчи пришел президент Владимир Зеленский и премьер Финляндии Санна Марин, которая сейчас находится с визитом в Киеве.

После заупокойной панихиды гроб с телом погибшего Дмитрия Коцюбайло понесли на Майдан Независимости, где продолжилась церемония прощания.

На Майдане присутствуют главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Накануне 9 марта состоялось прощание с Коцюбайло в его родном селе Бовшев.

Комбат 67-й отдельной механизированной бригадой Коцюбайло погиб 7 марта.

Дмитрий Коцюбайло — активный участник Революции Достоинства. Принимал участие в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015-м стал командиром роты. В декабре 2021 года был удостоен звания Герой Украины. Был командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи. Ему было 27 лет.