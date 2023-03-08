Легендарный Да Винчи. Стало известно, где и когда состоится прощание с погибшим под Бахмутом Дмитрием Коцюбайло 8 марта, 14:21 Герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи погиб под Бахмутом 7 марта (Фото:Дмитро Коцюбайло/Facebook)

Прощание с погибшим под Бахмутом Героем Украины Дмитрием Коцюбайло с позывным Да Винчи состоится в четверг, 9 марта, в селе Бовшев Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил его брат Вадим Коцюбайло в своем Facebook.

«Прощание с нашим Легендарным Дмитрием Коцюбайло, другом Да Винчи, сыном, любимым, родным, братом, побратимом завтра на родной замле — с. Бовшев 09.03.2023 в 12:00 в доме культуры, после в церкви», — написал он.

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Похоронят украинского военного в пятницу, 10 марта, в Киеве.

Комбат 67-й отдельной механизированной бригадой Коцюбайло погиб 7 марта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий Коцюбайло — активный участник Революции Достоинства. Принимал участие в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015-м стал командиром роты. В декабре 2021 года был удостоен звания Герой Украины. Был командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи. Ему было 27 лет.



