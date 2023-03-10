Позывной Да Винчи. В Киеве простились с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом — фоторепортаж
Церемония прощания с Дмитрием Коцюбайло Да Винчи в Киеве (Фото:Сергей Окунев / NV)
В Киеве простились с Героем Украины, командиром спецподразделения Волки Да Винчи Дмитрием Коцюбайло с позывным Да Винчи. Он погиб 7 марта на Бахмутском направлении.
Отдать дань уважения Да Винчи пришел президент Владимир Зеленский и премьер Финляндии Санна Марин, которая сейчас находится с визитом в Киеве.
Также присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
NV публикует фоторепортаж церемонии прощания с Коцюбайло.
Дмитрий Коцюбайло — активный участник Революции Достоинства. Принимал участие в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015-м стал командиром роты. В декабре 2021 года был удостоен звания Герой Украины. Был командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи. Ему было 27 лет.