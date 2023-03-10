Позывной Да Винчи. В Киеве простились с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом — фоторепортаж 10 марта, 16:40 Церемония прощания с Дмитрием Коцюбайло Да Винчи в Киеве (Фото:Сергей Окунев / NV)

В Киеве простились с Героем Украины, командиром спецподразделения Волки Да Винчи Дмитрием Коцюбайло с позывным Да Винчи. Он погиб 7 марта на Бахмутском направлении.

Отдать дань уважения Да Винчи пришел президент Владимир Зеленский и премьер Финляндии Санна Марин, которая сейчас находится с визитом в Киеве.

Также присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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NV публикует фоторепортаж церемонии прощания с Коцюбайло.

Церемония прощания с Да Винчи в Киеве / Фото: Сергей Окунев / NV

Церемония прощания с Да Винчи в Киеве / Фото: Сергей Окунев / NV

Дмитрий Коцюбайло / Фото: Сергей Окунев / NV

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников / Фото: Сергей Окунев / NV

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / Фото: Сергей Окунев / NV

Дмитрий Коцюбайло и его собратья / Фото: Сергей Окунев / NV

Церемония прощания с Да Винчи / Фото: Сергей Окунев / NV

Глава украинской разведки Кирилл Буданов / Фото: Сергей Окунев / NV

Владимир Зеленский / Фото: Сергей Окунев / NV

Дмитрий Коцюбайло — активный участник Революции Достоинства. Принимал участие в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015-м стал командиром роты. В декабре 2021 года был удостоен звания Герой Украины. Был командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи. Ему было 27 лет.