Позывной Да Винчи. В Киеве простились с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом — фоторепортаж

10 марта, 16:40
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Церемония прощания с Дмитрием Коцюбайло Да Винчи в Киеве (Фото:Сергей Окунев / NV)

Церемония прощания с Дмитрием Коцюбайло Да Винчи в Киеве (Фото:Сергей Окунев / NV)

В Киеве простились с Героем Украины, командиром спецподразделения Волки Да Винчи Дмитрием Коцюбайло с позывным Да Винчи. Он погиб 7 марта на Бахмутском направлении.

Отдать дань уважения Да Винчи пришел президент Владимир Зеленский и премьер Финляндии Санна Марин, которая сейчас находится с визитом в Киеве.

Также присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Видео дня

NV публикует фоторепортаж церемонии прощания с Коцюбайло.

Церемония прощания с Да Винчи в Киеве (Фото: Сергей Окунев / NV)
Церемония прощания с Да Винчи в Киеве / Фото: Сергей Окунев / NV
Церемония прощания с Да Винчи в Киеве (Фото: Сергей Окунев / NV)
Церемония прощания с Да Винчи в Киеве / Фото: Сергей Окунев / NV
Дмитрий Коцюбайло (Фото: Сергей Окунев / NV)
Дмитрий Коцюбайло / Фото: Сергей Окунев / NV
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников (Фото: Сергей Окунев / NV)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников / Фото: Сергей Окунев / NV
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото: Сергей Окунев / NV)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / Фото: Сергей Окунев / NV
Дмитрий Коцюбайло и его собратья (Фото: Сергей Окунев / NV)
Дмитрий Коцюбайло и его собратья / Фото: Сергей Окунев / NV
Церемония прощания с Да Винчи (Фото: Сергей Окунев / NV)
Церемония прощания с Да Винчи / Фото: Сергей Окунев / NV
Глава украинской разведки Кирилл Буданов (Фото: Сергей Окунев / NV)
Глава украинской разведки Кирилл Буданов / Фото: Сергей Окунев / NV
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Окунев / NV)
Владимир Зеленский / Фото: Сергей Окунев / NV

Дмитрий Коцюбайло — активный участник Революции Достоинства. Принимал участие в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015-м стал командиром роты. В декабре 2021 года был удостоен звания Герой Украины. Был командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи. Ему было 27 лет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Алексей Резников Кирилл Буданов Валерий Залужный Война России против Украины

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