Позывной Да Винчи. В бою под Бахмутом погиб герой Украины Дмитрий Коцюбайло 7 марта, 19:06 Дмитрий Коцюбайло, Герой Украины (Фото:Дмитро Коцюбайло / Facebook)

В бою под Бахмутом в возрасте 27 лет погиб Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи), комбат 67-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 7 марта.

«С 2014 года он защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины», — подчеркнул глава государства.



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Зеленский добавил, что Украина всегда будет помнить своих героев: «Наша память о них не погибнет. Погибнет этот враг, пришедший в Украину».

Дмитрий Коцюбайло — уроженец села Заднестрянское Ивано-Франковской области, активный участник Революции Достоинства. Принимал участие в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015-м стал командиром роты. В декабре 2021 года был удостоен звания Герой Украины. Был командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи.